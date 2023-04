(Di giovedì 20 aprile 2023) E sono 10. Peparriva in doppia cifra per quel che riguarda le partecipazioni alladi Champions League. Quattro con il Barcellona (due vinte), tre con il Bayern (perse) e altre tre con il Manchester City. L’ultima è arrivata nel suo vecchio stadio, l’Allianz Arena, dove il Bayern Monaco non è riuscito a rimontare il 3-0 dell’andata del City di Pep. Sono così 10 le semifinali del tecnico spagnolo in carriera, più di chiunque altro. Più del prossimo rivale, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, fermo a 9 (ma con 4 trionfi finali, record). Più anche di Josè Mourinho (8) e Sir Alex Ferguson (7). Ancora più indietro Louis Van Gaal (5). SportFace.

Haaland, rigore sbagliato e gol: il City elimina il Bayern e trova il Real in semifinale La Gazzetta dello Sport

Guardiola e la decima semifinale: nessuno ha fatto meglio. Ecco le statistiche che riguardano Pep e gli altri tecnici