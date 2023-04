Guardiola: “Devo parlare male del Napoli perché è uscito? No. Leao-Lozano è rigore” (Di giovedì 20 aprile 2023) Pep Guardiola esalta il Napoli anche dopo l’uscita ai quarti di finale di Champions League: “Squadra che mi ha impressionato“. Guardiola può ancora bere il caffè turco ad Istanbul ma non lo farà con Luciano Spalletti, eliminato con il suo Napoli dalla Champions League. Il disastroso operato di Kovacs prima e Marciniak poi hanno contribuito pesantemente all’uscita degli azzurri. Napoli: la stima di Guardiola Il tecnico del Manchester City ha sempre espresso grande entusiasmo per la squadra partenopea, che ha esaltato più volte, anche se non è mancato qualche battibecco a distanza Guardiola-Spalletti. “Il Napoli ha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia” dice Guardiola che aggiunge: “Si deve dire che il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Pepesalta ilanche dopo l’uscita ai quarti di finale di Champions League: “Squadra che mi ha impressionato“.può ancora bere il caffè turco ad Istanbul ma non lo farà con Luciano Spalletti, eliminato con il suodalla Champions League. Il disastroso operato di Kovacs prima e Marciniak poi hanno contribuito pesantemente all’uscita degli azzurri.: la stima diIl tecnico del Manchester City ha sempre espresso grande entusiasmo per la squadra partenopea, che ha esaltato più volte, anche se non è mancato qualche battibecco a distanza-Spalletti. “Ilha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia” diceche aggiunge: “Si deve dire che il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Guardiola: “Devo parlare male del Napoli perché è uscito? No. Leao-Lozano è rigore” - napolipiucom : Guardiola: 'Devo parlare male del Napoli perché è uscito? No. Leao-Lozano è rigore' #ChampionsLeague #Guardiola… - gigi_napoli1954 : @SalandinS @dorinileonardo Ho visto un tempo di Bay- MC devo dire che questa volta Guardiola ha un giocatore super… - JFCmarco : Il tennis italiano (non lo seguo tanto, devo ammetterlo) mi sembra un po’ come De Zerbi o Guardiola, sbocchinati di… - SalvioSelcia : RT @antoniolobotka: Devo ammettere che a questo punto della conferenza stampa, anche io mi sono alzato in piedi. Non per applaudire Guardi… -