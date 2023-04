Guai in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo | cosa rischia il portoghese

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il calciatoredi essere arrestato ed espulsoper. Il calciatore del Portogallo che sta giocando nel paese arabo sarebbe stato denunciato per atti indecenti. Oraarresto e espulsione del paese. Il caso è esploso dopo il k.o di Al Nassr in casa dell’Al Hilal. Il calciatore è stato immortalato mentre si tocca i genitali, con uno sguardo beffarddo e una risata fatta guardando il pubblico rispondendo a chi inneggiava a Messi. A denunciare l’episodio, su Twitter, l’avvocata Nouf bint Ahmed, professoressa all’Università di Ginevra, consigliere e arbitro commerciale internazionale accreditato dinanzi agli istituti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite. Il legale ha fatto sapere che presenterà una istanza al Pubblico Ministeroper ...

Di sicuro c'è che Cristiano Ronaldo è finito nei guai in Arabia Saudita, dopo la sconfitta dell'Al Nassr nel derby contro l'Al Hilal. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha ... La sconfitta subita dall'Al Nassr contro l'Al Hilal rischia di portare conseguenze sempre più grandi a Cristiano Ronaldo e non soltanto dal punto di vista sportivo con l'Al ...

Il portoghese nella bufera dopo il gesto con cui ha risposto alle provocazioni dei tifosi dell'Al Hilal MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - C'è chi ...La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al ...