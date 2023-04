Guai con l’Agenzia Entrate se ricevi questi bonifici sul conto (Di giovedì 20 aprile 2023) l’Agenzia delle Entrate monitora i bonifici in entrata dei cittadini. In questo caso bisogna stare molti attenti La lotta all’evasione resta un obiettivo che lo Stato persegue da diversi anni. La tecnologia e la digitalizzazione hanno favorito l’incremernto alla lotta all’evasione. Infatti, attraverso nuovi strumenti tecnologici è possibile da parte dello Stato incrociare rapidamente i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 aprile 2023)dellemonitora iin entrata dei cittadini. In questo caso bisogna stare molti attenti La lotta all’evasione resta un obiettivo che lo Stato persegue da diversi anni. La tecnologia e la digitalizzazione hanno favorito l’incremernto alla lotta all’evasione. Infatti, attraverso nuovi strumenti tecnologici è possibile da parte dello Stato incrociare rapidamente i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... spill___ : @rosit4_ Ma veramente guarda. La verità è che le ossessionate toxic che ragionano così son le prime ad aver le corn… - Gia37428511 : Furietto furioso con Barigelli il quale dichiara che i giornali romani difendono ??...guai a chi glielo tocca,parton… - Almaverason : RT @lellinara: @sconnesso_ Parlando con un medico...mi raccontava...di come, ogni giorno si sta accorgendo dei guai provocati dai vaccini..… - Winston13920 : RT @lellinara: @sconnesso_ Parlando con un medico...mi raccontava...di come, ogni giorno si sta accorgendo dei guai provocati dai vaccini..… - Ele_125 : Basta, io oggi in brodo di giuggiole per tutti questi contenuti. Vado persino contenta al lavoro! Guai a voi a rov… -