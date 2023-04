GTWC Europe Monza 2023: programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Inizia da Monza l’edizione 2023 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tutto è pronto dalla pista lombarda per la prima tappa del più importante campionato continentale riservato alle GT3, ben 58 vetture sono pronte a darsi battaglia per una gara che si terrà sulla distanza delle tre ore. Porsche ha vinto le ultime due edizioni, entrambe condizionate dal maltempo. La casa di Stoccarda è attesa al debutto con la nuova 911 GT3-R (922), vettura che si unisce all’inedita Ferrari 296 GT3 ed alla Lamborghini Huracan GT3 EVO2. Presente anche Valentino Rossi a bordo della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT. La stella della MotoGP si prepara per contendersi il successo dopo un anno di esperienza con Audi, il ‘Dottore’ condividerà l’abitacolo con il belga Maxime Martin ed il brasiliano Augusto Farfus. L’opening round del Fanatec GT ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Inizia dal’edizionedel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. Tutto è pronto dalla pista lombarda per la prima tappa del più importante campionato continentale riservato alle GT3, ben 58 vetture sono pronte a darsi battaglia per una gara che si terrà sulla distanza delle tre ore. Porsche ha vinto le ultime due edizioni, entrambe condizionate dal maltempo. La casa di Stoccarda è attesa al debutto con la nuova 911 GT3-R (922), vettura che si unisce all’inedita Ferrari 296 GT3 ed alla Lamborghini Huracan GT3 EVO2. Presente anche Valentino Rossi a bordo della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT. La stella della MotoGP si prepara per contendersi il successo dopo un anno di esperienza con Audi, il ‘Dottore’ condividerà l’abitacolo con il belga Maxime Martin ed il brasiliano Augusto Farfus. L’opening round del Fanatec GT ...

