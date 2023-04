Graziani: "Il Napoli è uscito a testa alta in Champions" (Di giovedì 20 aprile 2023) Su Tele A nel corso di "Fuorigioco" ha parlato Ciccio Graziani, queste le sue parole: "I primi 15 minuti sono stati spettacolari, poi devi avere anche la fortuna di concretizzare di più. Il problema è che il Napoli pur creando non ha concretizzato. Mi aspettavo di più da Osimhen, ma è stato anche supportato poco dalla squadra. Il Napoli ha fatto un'esperienza straordinariamente positiva, è uscito a testa alta, il Milan è stato cinico, il Napoli ha creato molto ma non ha concretizzato e conta buttarla dentro. Il Napoli ripartirà da qui il prossimo anno e sarà ancora più protagonista. Rigore Lozano? Quante volte ci lamentiamo degli arbitri italiani, pensate se fosse successo in Italia... all'estero anche la comunicazione è diversa e l'arbitro non lo ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Su Tele A nel corso di "Fuorigioco" ha parlato Ciccio, queste le sue parole: "I primi 15 minuti sono stati spettacolari, poi devi avere anche la fortuna di concretizzare di più. Il problema è che ilpur creando non ha concretizzato. Mi aspettavo di più da Osimhen, ma è stato anche supportato poco dalla squadra. Ilha fatto un'esperienza straordinariamente positiva, è, il Milan è stato cinico, ilha creato molto ma non ha concretizzato e conta buttarla dentro. Ilripartirà da qui il prossimo anno e sarà ancora più protagonista. Rigore Lozano? Quante volte ci lamentiamo degli arbitri italiani, pensate se fosse successo in Italia... all'estero anche la comunicazione è diversa e l'arbitro non lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Graziani: 'Il Napoli ha creato molto più del Milan, esperienza per il futuro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Graziani: 'Il Napoli ha creato molto più del Milan, esperienza per il futuro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Graziani: 'Il Napoli ha creato molto più del Milan, esperienza per il futuro' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Graziani: 'Il Napoli ha creato molto più del Milan, esperienza per il futuro' - napolimagazine : IL COMMENTO - Graziani: 'Il Napoli ha creato molto più del Milan, esperienza per il futuro' -