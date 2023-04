Grande Fratello Vip | Nikita Pelizon | Helena Prestes a L' Isola dei Famosi? Spero che riesca a mantenere la calma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? Grande Fratello torna alle origini. Nella prossima edizione, sempre condotta da Signorini, ci saranno concorrenti… - IlContiAndrea : Grande Fratello, sempre con Signorini al comando, torna alla versione originale con le persone comuni. 'La durata c… - fraversion : mi fanno ridere i commenti delle varie fanbase dei concorrenti del Grande Fratello Vip, indignati perché i loro ido… - BlogUomini : Grande Fratello VIP Riunione dei Persiani Nikita e Antonino si rivedono - gicolino69 : @FranAltomare Un grande fratello modello casalingo. Io so che tu sai che io so e viceversa. Più che amore pare un r… -

A commentare la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci ha pensato Nikita Pelizon , la vincitrice della settima edizione delVip . La confessione di ...Antonella Fiordelisi potrebbe aver scelto di fare causa all'ex fidanzato Gianluca Benincasa o alVip . A far nascere il sospetto è stato uno scatto dell'influencer davanti al Tribunale di Salerno. In più occasioni la concorrente del reality aveva detto che avrebbe preso dei ...Anche perché nel bilancio totale tra i due a comandare è ildi Pippo. 9 vittorie a 5, l'... la prima di Inzaghi sulla panchina dell'Inter e quella in cui Pioli ha ottenuto il suo più...

La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 commenta la partecipazione di Helena Prestes a L'Isola dei Famosi. Helena Prestes è tra le naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare la ...Il tweet di Luca Onestini potrebbe essere una replica alle ultime dichiarazioni di Nikita Pelizon, in cui lo ha definito un 'mezzo uomo' ...