Grande Fratello | un discussissimo ex protagonista a un passo dalle nozze | l’annuncio social

(Di giovedì 20 aprile 2023) A circa due anni dalla rottura con Denise Rossi, l’ex concorrente del14 Alessandro Calabrese convolerà acon Martina Di Maria. Alessandro è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato, nel 2015, al reality show più famoso d’Italia. Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, l’imprenditore originario di Nettuno aveva iniziato una conoscenza con Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione. Tuttavia, quando si trovò a convivere anche con la sua ex fidanzata Lidia Vella, Alessandro decise di dare una seconda chance al loro rapporto. Da lì, i due ripresero a frequentarsi, salvo separarsi nuovamente poco tempo dopo, nel 2017. Terminato il, Calabrese si presentò ad Uomini e Donne per corteggiare l’ex gieffina Sonia Lorenzini, seppur per un ...