Grande Fratello, la conduzione prende forma: Alfonso Signorini ha scelto il primo opinionista (Di giovedì 20 aprile 2023) Dovrà essere un'edizione speciale quella del Grande Fratello che tornerà il prossimo settembre sul piccolo schermo di Canale 5. Ebbene sì perché Pier Silvio Berlusconi pare aver dato un'ultima chance ad Alfonso Signorini dopo il bruttissimo flop della settima edizione della versione vip. Si tornerà in onda con quella dedicata alle persone comuni e i lavori per costruire la conduzione sarebbero già iniziati. Il conduttore, non a caso, ha scelto già il primo opinionista della stagione che verrà. Grande Fratello: Alfonso Signorini chiama Pupo E' ormai ufficiale l'archiviazione del Grande Fratello Vip ad appannaggio del Grande ...

