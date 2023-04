Granarolo e Cubbit: unione d’intenti per una gestione dati sicura e sostenibile (Di giovedì 20 aprile 2023) La collaborazione tra Granarolo e Cubbit è un esempio di utilizzo del cloud geo-distribuito nel mondo cooperativo, scopriamone di più Granarolo S.p.A. e Cubbit annunciano l’avvio di un accordo che prevede l’entrata di Granarolo nel Next Generation Cloud di Cubbit, la prima rete di cloud storage geo-distribuito in Europa dedicata alle aziende. Cubbit, partner di Gaia-X, è il primo enabler europeo di cloud storage geodistribuito. Gartner identifica il cloud distribuito tra i technology trend del decennio e Cubbit è l’unica azienda in Europa ad aver sviluppato una tecnologia proprietaria in questo settore di avanguardia. Aderendo al programma Next Generation Cloud, Granarolo si dota della tecnologia di cloud storage geo-distribuito di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023) La collaborazione traè un esempio di utilizzo del cloud geo-distribuito nel mondo cooperativo, scopriamone di piùS.p.A. eannunciano l’avvio di un accordo che prevede l’entrata dinel Next Generation Cloud di, la prima rete di cloud storage geo-distribuito in Europa dedicata alle aziende., partner di Gaia-X, è il primo enabler europeo di cloud storage geodistribuito. Gartner identifica il cloud distribuito tra i technology trend del decennio eè l’unica azienda in Europa ad aver sviluppato una tecnologia proprietaria in questo settore di avanguardia. Aderendo al programma Next Generation Cloud,si dota della tecnologia di cloud storage geo-distribuito di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _cubbit : RT @epizephiro: @Granarolo si affida a @_cubbit - - frapazzaglia : @speug buongiorno, negli ultimi giorni ti avevo inviato per email una notizia sull'accordo tra Cubbit & Granarolo.… - AngelPortal : RT @_cubbit: ?? @Granarolo si unisce ai Pionieri del Next Generation Cloud di Cubbit per una gestione dati sicura e sostenibile Leggi il co… - _cubbit : ?? @epizephiro, direttore di BTB Oresette, ha raccontato e approfondito la collaborazione tra @Granarolo e Cubbit.… - italianangels : #portfolio #IAG @_cubbit Granarolo si aggiunge alle aziende che hanno scelto di utilizzare il sistema di storage… -

Granarolo e Cubbit: unione d’intenti per una gestione dati sicura e sostenibile tuttoteK Granarolo si affida a Cubbit La collaborazione tra Granarolo e Cubbit è un esempio di utilizzo del cloud geo-distribuito nel mondo cooperativo ... Granarolo si unisce ai Pionieri del Next Generation Cloud di Cubbit per una gestione dati sicura e sostenibile Granarolo si unisce ai Pionieri del Next Generation Cloud di Cubbit per una gestione dati sicura e sostenibile ... La collaborazione tra Granarolo e Cubbit è un esempio di utilizzo del cloud geo-distribuito nel mondo cooperativo ...Granarolo si unisce ai Pionieri del Next Generation Cloud di Cubbit per una gestione dati sicura e sostenibile ...