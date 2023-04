Graduatorie ATA 24 mesi: ecco i bandi regionali. Domanda dal 27 aprile [Aggiornato con Sardegna e Molise] (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono in via di pubblicazione i bandi dei concorsi ATA 24 mesi: come previsto dalla circolare ministeriale n. 26532 del 5 aprile 2023 i bandi vengono pubblicati entro il 26 aprile sui siti degli Uffici scolastici regionali e, novità di quest'anno, sul portale InPa. Le domande potranno essere presentate dagli aspiranti dal 27 aprile al 18 maggio. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi: ecco i bandi regionali. Domanda dal 27 aprile Aggiornato con Sardegna e Molise . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono in via di pubblicazione idei concorsi ATA 24: come previsto dalla circolare ministeriale n. 26532 del 52023 ivengono pubblicati entro il 26sui siti degli Uffici scolasticie, novità di quest'anno, sul portale InPa. Le domande potranno essere presentate dagli aspiranti dal 27al 18 maggio. L'articoloATA 24dal 27con

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi: ecco i bandi regionali. Domanda dal 27 aprile [Aggiornato con Sardegna] - Ticonsiglio : ??Concorsi ATA 2023 – 2024: tutti i Bandi in arrivo I prossimi concorsi per l'aggiornamento delle graduatoria ATA 24… - HDS_Formazione : Hai bisogno di Aumentare il tuo punteggio nelle graduatorie ATA? Proponiamo i corsi: ??Operatore Amministrativo Seg… - GazzettaDellaSc : Graduatorie ATA, in quali casi è possibile la permanenza in prima e terza fascia - orizzontescuola : Graduatorie ATA, in quali casi è possibile la permanenza in prima e terza fascia -