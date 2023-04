Gosens | richiesta dalla Bundesliga | l’Inter fissa il prezzo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023) Robindopo un inizio difficile, nell’ultimo periodo ha dimostrato una crescita di condizione e prestazioni. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport Germania, ci sarebbero richieste per lui. Conchela sua valutazione. DIREZIONE? – Robinsi sta riprendo, sebbene stiano continuando le rotazioni con Federico Dimarco sulla fascia sinistra. La sua crescita di condizione e prestazioni, però, non è passata inosservata. Soprattutto in, dove il Wolfsburg è sulle tracce del giocatore e ha parecchio interesse nella trattativa.stesso non disdegnerebbe la destinazione, con i nerazzurri che hannoto la valutazione attorno ai ...