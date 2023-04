Gosens piace al Wolfsburg! Dall’Inter però due importanti ostacoli! (Di giovedì 20 aprile 2023) Robin Gosens continua ad avere grandi estimatori in Germania, piace anche al Wolfsburg. Operazione però complicata perché in casa Inter ci sono due importanti ostacoli da superare COMPLICATO ? Gosens piace al Wolfsburg. Ne è sicuro il media sportivo tedesco Kicker. I lupi vorrebbero, infatti, ingaggiare il laterale tedesco per rinforzare la rosa a disposizione di Kovac. Ci sono però due importanti ostacoli da superare: il 28enne è in primis sotto contratto proprio con l’Inter semifinalista di Champions League fino al 2026, e soprattutto lo stipendio e il costo del cartellino non sono effettivamente compatibili con le disponibilità della squadra biancoverde. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Robincontinua ad avere grandi estimatori in Germania,anche al Wolfsburg. Operazionecomplicata perché in casa Inter ci sono dueostacoli da superare COMPLICATO ?al Wolfsburg. Ne è sicuro il media sportivo tedesco Kicker. I lupi vorrebbero, infatti, ingaggiare il laterale tedesco per rinforzare la rosa a disposizione di Kovac. Ci sonodueostacoli da superare: il 28enne è in primis sotto contratto proprio con l’Inter semifinalista di Champions League fino al 2026, e soprattutto lo stipendio e il costo del cartellino non sono effettivamente compatibili con le disponibilità della squadra biancoverde. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

