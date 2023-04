Google rilascia un aggiornamento per l’app Orologio su Pixel Watch (Di giovedì 20 aprile 2023) Google Pixel Watch è uno smartWatch Wear OS presentato il 6 ottobre 2022 insieme agli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Si tratta del primo dispositivo indossabile realizzato dal colosso di Mountain View ed è stato anticipato fin dall’evento I/O del maggio 2022. Google ha rilasciato l’aggiornamento di aprile 2023 per il suo smartWatch, ma come spesso L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 20 aprile 2023)è uno smartWear OS presentato il 6 ottobre 2022 insieme agli smartphone7 e7 Pro. Si tratta del primo dispositivo indossabile realizzato dal colosso di Mountain View ed è stato anticipato fin dall’evento I/O del maggio 2022.hato l’di aprile 2023 per il suo smart, ma come spesso L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google rilascia un aggiornamento per l’app Orologio su Pixel Watch - TuttoAndroid : Google rilascia l’Aggiornamento sicurezza di aprile 2023 dal Play Store - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - INPS on Twitter: '#INPS rilascia una nuova versione della libreria di Sirio… - Tech4D_ : Google rilascia Android 14 Beta 1: ecco le novità - 1italiano1 : Google rilascia Android 14 beta, più privacy e accessibilità. Lanciata la versione di prova del sistema per telefon… -