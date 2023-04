Google potrebbe presto montare l’intelligenza artificiale generativa nel suo business pubblicitario (Di giovedì 20 aprile 2023) La notizia viene data dal Financial Times, che cita una presentazione interna riservata agli inserzionisti del motore di ricerca. Alphabet vorrebbe impiegare l’Ia per creare gli annunci pubblicitari, sulla base di materiale realizzato in prima battuta da specialisti del marketing “umani”. Non è un caso che la presentazione si chiami: “Annunci basati sull’intelligenza artificiale 2023”. Google intende usare nei servizi di advertising la sua ultima versione di Ia generativa, la stessa che alimenta anche il chatbot Bard. Perfezionata per l’uso pubblicitario, dovrebbe essere in grado di produrre campagne molto più sofisticate. Sostituirsi cioè a una agenzia di marketing. Il meccanismo avanzato nella presentazione prevede che siano i creativi a fornire i contenuti come immagini, video e testo. La campagna ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 aprile 2023) La notizia viene data dal Financial Times, che cita una presentazione interna riservata agli inserzionisti del motore di ricerca. Alphabet vorrebbe impiegare l’Ia per creare gli annunci pubblicitari, sulla base di materiale realizzato in prima battuta da specialisti del marketing “umani”. Non è un caso che la presentazione si chiami: “Annunci basati sul2023”.intende usare nei servizi di advertising la sua ultima versione di Ia, la stessa che alimenta anche il chatbot Bard. Perfezionata per l’uso, dovrebbe essere in grado di produrre campagne molto più sofisticate. Sostituirsi cioè a una agenzia di marketing. Il meccanismo avanzato nella presentazione prevede che siano i creativi a fornire i contenuti come immagini, video e testo. La campagna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dissociatae : @DioBenedicaMe oh no ?? su reddit dicono che aprendolo da google (se non l’hai già fatto) potrebbe funzionare meglio - infoitscienza : Samsung potrebbe dire addio a Google e preferire Bing - piermolinengo : Tra #Microsoft e #Google è guerra aperta sull’intelligenza artificiale. La battaglia, però, potrebbe arrivare a coi… -