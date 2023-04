Golf: per Tiger Woods un intervento al piede (Di giovedì 20 aprile 2023) Tiger Woods si è sottoposto a un intervento al piede per risolvere l’artrite post-traumatica dalla sua precedente frattura del tallone. A renderlo noto è stata la stessa leggenda Golfistica sui suoi social, in seguito al problema che lo scorso 9 aprile lo aveva costretto al ritiro dal Masters, in quella che era la terza giornata del torneo di Augusta. Una fascite plantare che andata a interessare sia la zona della caviglia sia quella del piede, risolto con una “procedura di fusione sotto astragalica”. Lo stesso Tiger Woods ha comunicato che l’intervento è perfettamente riuscito, eseguito a New York, e che è già pronto a pianificare la riabilitazione che lo riporterà sul green nei prossimi mesi. pic.twitter.com/qlsq32JpQi — ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)si è sottoposto a unalper risolvere l’artrite post-traumatica dalla sua precedente frattura del tallone. A renderlo noto è stata la stessa leggendaistica sui suoi social, in seguito al problema che lo scorso 9 aprile lo aveva costretto al ritiro dal Masters, in quella che era la terza giornata del torneo di Augusta. Una fascite plantare che andata a interessare sia la zona della caviglia sia quella del, risolto con una “procedura di fusione sotto astragalica”. Lo stessoha comunicato che l’è perfettamente riuscito, eseguito a New York, e che è già pronto a pianificare la riabilitazione che lo riporterà sul green nei prossimi mesi. pic.twitter.com/qlsq32JpQi — ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DottFrasier : Ivermectina: storia di un farmaco miracoloso • Scoperto su un campo da golf in Giappone • Ha portato la cecità fluv… - pazio93 : Intervengo dopo due giorni di allucinazioni causa febbre a 39 per dire che l’euroderby deve andarsene a fanculo, da ora poi solo golf - theshieldofspo1 : Interventoo riuscito per il campione di Golf, che non tornerà in campo prima di due mesi #TSOS // #Woods // #Golf - GolfAnsa : #TigerWoods ha annunciato sui social di essersi sottoposto a una 'procedura di fusione sotto astragalica' per cerca… - MoviesAsbury : #WillFerrell potrebbe essere il protagonista di una nuova serie comedy ambientata nel mondo del golf, che avrà tra… -