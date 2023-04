Golf: Migliozzi bene in Giappone, Sullivan e Kim in vetta (Di giovedì 20 aprile 2023) In Giappone è andato in scena il primo round dell’ISPS Handa dove hanno vinto l’inglese Andy Sullivan e il sudcoreano Yeongsu Kim, entrambi in testa alla classifica con uno score di 63 (-7) colpi. Nel torneo del DP World Tour inizio da dimenticare ma finale da ricordare per Guido Migliozzi: l’unico azzurro in gara è 69/o con 69 (-1). Quattro bogey e due birdie nelle prime nove buche giocate, quattro birdie e un bogey nelle seconde per il 26enne veneto. Sul percorso del PGM Ishioka GC, Kim si è reso protagonista con una prova bogey free avvalorata da sette birdie contro gli otto realizzati da Sullivan che ha però sporcato la sua carta con un bogey alla buca 7 (par 4). Dietro di loro, 3/i con 64 (-6) il canadese Aaron Cockerill, lo svedese Alexander Bjork e il sudafricano Deon Germishuys. Bagarre al 6/o posto con 65 ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Inè andato in scena il primo round dell’ISPS Handa dove hanno vinto l’inglese Andye il sudcoreano Yeongsu Kim, entrambi in testa alla classifica con uno score di 63 (-7) colpi. Nel torneo del DP World Tour inizio da dimenticare ma finale da ricordare per Guido: l’unico azzurro in gara è 69/o con 69 (-1). Quattro bogey e due birdie nelle prime nove buche giocate, quattro birdie e un bogey nelle seconde per il 26enne veneto. Sul percorso del PGM Ishioka GC, Kim si è reso protagonista con una prova bogey free avvalorata da sette birdie contro gli otto realizzati dache ha però sporcato la sua carta con un bogey alla buca 7 (par 4). Dietro di loro, 3/i con 64 (-6) il canadese Aaron Cockerill, lo svedese Alexander Bjork e il sudafricano Deon Germishuys. Bagarre al 6/o posto con 65 ...

