Gli Usa alla riconquista del Sudamerica. Biden incontra il presidente della Colombia (Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, è in tour in Sudamerica, gli Stati Uniti cercano di non rimanere indietro: oggi il presidente Joe Biden riceverà il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. Questo sarà il primo incontro tra i due presidenti e all'ordine del giorno ci sarà la discussione sul regime di Nicolas Maduro in Venezuela. Secondo l'agenzia di notizie Reuters, un funzionario del governo americano ha assicurato che Biden dirà a Petro che è disposto ad allentare le sanzioni contro il regime venezuelano, ma solo in cambio di garanzie concrete di elezioni libere e trasparenti nel Paese Sudamericano. Il governo di Petro ha convocato per il 25 aprile una riunione ...

