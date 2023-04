Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimo sondaggio è di: Bidimedia del 19 aprile FdI - 28,5%% (+0,4% rispetto al 20 marzo) Pd - 20% (+1,3%) M5S - 15,5% (-0,5%) Lega - 9,5% (+0,3%) FI - 6,6% (-0,5%) Azione - 5% Italia Viva - 2,5% SWG per Tg La7 del 17 aprile FdI - 29% (-0,3% rispetto al 10 aprile) Pd - 21% (+0,3%) M5S - 15,4% (=) Lega - 9,4% (+0,6%) FI - 6,3% (-0,2%) Azione - 4,6% Italia Viva - 2,6% Supermedia youtrend del 13 aprile FdI - 28,6% (-0,5% ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimoo è di: Bidimedia del 19 aprile FdI - 28,5%% (+0,4% rispetto al 20 marzo) Pd - 20% (+1,3%) M5S - 15,5% (-0,5%) Lega - 9,5% (+0,3%) FI - 6,6% (-0,5%) Azione - 5% Italia Viva - 2,5% SWG per Tg La7 del 17 aprile FdI - 29% (-0,3% rispetto al 10 aprile) Pd - 21% (+0,3%) M5S - 15,4% (=) Lega - 9,4% (+0,6%) FI - 6,3% (-0,2%) Azione - 4,6% Italia Viva - 2,6% Supermedia youtrend del 13 aprile FdI - 28,6% (-0,5% ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : ''In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hann… - Gitro77 : In Italia negli ultimi 20 anni la popolazione straniera è più che triplicata, passando da 1,5 milioni a 5,1 milioni… - elio_vito : Quanto sta accadendo a Padova è gravissimo, la Procura ha chiesto al Comune gli atti di nascita di figli di coppie… - giordi63 : RT @Gitro77: In Italia negli ultimi 20 anni la popolazione straniera è più che triplicata, passando da 1,5 milioni a 5,1 milioni (9% della… - romi_andrio : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… -