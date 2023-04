Gli Skunk Anansie per la seconda data di Ultrasuoni Rimini sabato 10 giugno

(Di giovedì 20 aprile 2023)– Il 10glisaranno aper unaunica e si esibiranno nella nuova Piazza Malatesta incastonata tra il rinato Teatro Galli ed il Castel Sismondo. Il concerto fa parte del programma della 3 giorni di musica “” organizzata in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di, a 10 anni dalla sua scomparsa. Gli eventi previsti saranno annunciati nel corso delle prossime settimane e coinvolgeranno la città in un percorso scandito dal ritmo e dai ricordi. Si partirà venerdì 9dal mare e dal Rockisland per arrivare10 in città con appuntamenti diffusi per tutto il centro e approdare infine, domenica 11, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : Gli Skunk Anansie annunciano due nuove date in Italia #SkunkAnansie - AnsaSardegna : Musica: gli Skunk Anansie il 9 giugno a Cagliari. Anteprima del Karel Music Expo organizzato da Vox Day #ANSA - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Musica: gli Skunk Anansie il 9 giugno a Cagliari - Sardegna - Leggi tutto --> - SardiniaTurismo : Il 9 giugno 2023 gli Skunk Anansie in concerto a Cagliari - rockolpoprock : Gli Skunk Anansie aggiungono due nuove date al tour in Italia -

LaWorks di Lockheed fu scelta quale partner naturale, avendo consegnato con successo l'U - 2 ... sia economici sia sociali e, sebbene non soddisfòobbiettivi statunitensi del periodo, diede ...Anansie hanno aggiunto due nuovi appuntamenti al loro prossimo tour in Italia . La band guidata da Skin, che a marzo ha comunicato il suo ritorno in concerto nel nostro Paese per uno show ...Nel 2024 compiranno trent'anni di carriera sull'onda di un successo che oggi conta cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo:Anansie arrivano il 9 giugno a Cagliari per un concerto che si annuncia già come uno degli eventi di punta della prossima estate in Sardegna. La loro musica è stata definita un amalgama di ...

Gli Skunk Anansie aggiungono due nuove date al tour in Italia Rockol.it

RIMINI - Il 10 giugno gli Skunk Anansie saranno a Rimini per una data unica e si esibiranno nella nuova Piazza Malatesta incastonata tra il rinato Teatro ...Gli Skunk Anansie sono attesi il 9 giugno a Cagliari per un concerto che si annuncia già come uno degli eventi di punta della prossima estate ...