Gli abusi delle società contro i piccoli sportivi: 13enne arriva a tagliarsi le mani per lo sconforto (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo sette lunghi mesi di lacrime, crisi, sofferenze e giornate trascorse dentro casa, finalmente, ora, la ragazza ha allacciato nuovamente i pattini a bordo pista e ha cominciato a sfilare sul ghiaccio. Scandalo ginnastica artistica: "Pizzicotti per mostrare i buchi di cellulite. Mi sanguinavano le mani" Gli abusi delle società contro i piccoli sportivi Lo ha fatto subito dopo aver saputo che la società che la teneva legata per mezzo del tesserino, ha detto "Sì" al suo svincolo definitivo. La piccola, era arrivata fino a torturarsi le mani con un tagliaunghie come riporta anche l'edizione romana di Repubblica. Insieme alla mamma, da sempre al suo fianco, ha deciso di affittare un'ora di pista per ricominciare ...

