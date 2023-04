Giusy Buscemi a FQMagazine: “Pregiudizi per la mia fede e per la mia spiritualità in tv? Al massimo ho sentito l’eco di qualche cliché” (Di giovedì 20 aprile 2023) Giusy Buscemi era una ragazzina che sognava in grande. Immagina un futuro lontano da Menfi, 11mila abitanti in provincia di Agrigento, e la sua strada l’ha trovata quasi per caso. Credeva che sarebbe diventata un medico, invece una sfilata estiva e un incontro inatteso hanno fatto fare una sterzata inaspettata alla sua vita. Oggi ha 30 anni compiuti da pochi giorni, è mamma di tre figli e ha tra le dita una carriera in grande ascesa: è protagonista della settima stagione di Un passo dal cielo – in onda il giovedì sera su Rai1 – ed è stata scelta come interprete della nuova serie di Canale 5 tratta dai gialli di Cristina Cassar Scalia (un progetto di Palomar, la casa di produzione de Il Commissario Montalbano, in onda nel 2024). “E pensare che ho scoperto di amare la recitazione solo dopo aver cominciato a fare questo mestiere”, racconta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)era una ragazzina che sognava in grande. Immagina un futuro lontano da Menfi, 11mila abitanti in provincia di Agrigento, e la sua strada l’ha trovata quasi per caso. Credeva che sarebbe diventata un medico, invece una sfilata estiva e un incontro inatteso hanno fatto fare una sterzata inaspettata alla sua vita. Oggi ha 30 anni compiuti da pochi giorni, è mamma di tre figli e ha tra le dita una carriera in grande ascesa: è protagonista della settima stagione di Un passo dal cielo – in onda il giovedì sera su Rai1 – ed è stata scelta come interprete della nuova serie di Canale 5 tratta dai gialli di Cristina Cassar Scalia (un progetto di Palomar, la casa di produzione de Il Commissario Montalbano, in onda nel 2024). “E pensare che ho scoperto di amare la recitazione solo dopo aver cominciato a fare questo mestiere”, racconta a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Giusy Buscemi a FQMagazine: “Pregiudizi per la mia fede e per la mia spiritualità in tv? Al massimo ho sentito l’ec… - ItaliaRai : 'Un passo dal cielo' 2^ puntata della 7^ stagione. Con @Giusy_Buscemi, @IannielloEnrico, @pozmilano. ??Giovedì 20… - POPCORNTVit : Vanina Guarrasi diventa una serie: Giusy Buscemi sarà la vicequestore palermitana - Sicilia_Fan : La siciliana #GiusyBuscemi nei panni di Vanina Guarrasi: le riprese della #SerieTV a #Catania ? - DirettaSicilia : Giusy Buscemi sarà Vanina Guarrasi nella nuova serie tv di Canale 5, le riprese a Catania - -