Giugliano | il parente muore in ospedale | aggredisce infermiera e danneggia lettino

"Facevo studio a, una sera entrarono due uomini che, pistola in pugno, mi rapinarono. ... anche grazie all'intervento di un suo stesso. Ma non dimenticherò mai quei giorni terribili". ...Facevo studio a, una sera entrarono due uomini che, pistola in pugno, mi rapinarono. ... anche grazie all'intervento di un suo stesso. Ma non dimenticherò mai quei giorni terribili'. ......significativo ain Campania, dove un medico di base, Giovanni Galluccio, è stato aggredito con calci e pugni da due ventenni che avevano preteso un certificato medico per un loro, ...

Ancora violenza all’ospedale di Giugliano, infermiera aggredita dal parente di un defunto Internapoli

Arrivato in ospedale per il decesso di un parente, un giovane, redarguito da un'infermiera perchè si stava aggirando all'interno dei locali dell'area del triage dove non era consentito l'accesso, ha s ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...