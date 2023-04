Giugliano | aereoplano sorvola la città | “E’ una dedica d’amore per lei”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un’aeroplanoladiquesta mattina. Il boato dei motori ha richiamato l’attenzione di centinaia di residenti tra via Oasi Sacro Cuore e via Antichi Giardini.la: “E’ una” Ignoto l’autore dell’iniziativa. Tuttavia lo striscione attaccato alla coda del biplano che sta solcando i cieli giuglianesi non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.