Giudice arrestata per corruzione a Latina

(Di giovedì 20 aprile 2023) - Arrestati anche due consulenti. Secondo la procura di Perugia, la magistrata, Giorgia Castriota affidava gli incarichi di consulenza in cambio non solo di denaro e gioielli ma anche di un ...

- Arrestati anche due consulenti. Secondo la procura di Perugia, la magistrata, Giorgia Castriota affidava gli incarichi di consulenza in cambio non solo di denaro e gioielli ma anche di un ...Nel caso di specie, quindi, ladi Latina - secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Raffaele Cantone, condivisa dal Gip di Perugia - non solo avrebbe direttamente nominato e agevolato ...unaper le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Con le accuse a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione ...

Corruzione in tribunale, arrestata la giudice Castriota: gioielli e abbonamento all'Olimpico in cambio di incarichi LatinaToday

Nominava o agevolava le nomine di persone con cui intratteneva "rapporti personali consolidati" per importanti incarichi nell'amministrazione giudiziaria. E in cambio percepiva, "sistematicamente", pa ...