Giubileo, Vaticano segnala le criticità di Roma in vista del 2025: allarme sulla sanità, la sicurezza e i trasporti (Di giovedì 20 aprile 2023) Timori a Roma in vista del Giubileo 2025. L’ammonimento oggi arriva direttamente dal Vaticano, dove con una lettera al Campidoglio e alla premier Giorgia Meloni, evidenzia le grosse problematiche della Città Eterna sul piano turistico e dell’ospitalità ai milioni di pellegrini che verranno in quel periodo nella Capitale. Le note dolenti, secondo il parere della Santa Sede, si troverebbero sul sistema sanitario Romano, la sicurezza del Centro Storico e i vari quartieri, oltre che i trasporti pubblici. Il Vaticano “tira le orecchie” a Roma in vista del Giubileo: ecco cosa non va I tasti da toccare, nell’intesa tra Italia e Vaticano per il Giubileo, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Timori aindel. L’ammonimento oggi arriva direttamente dal, dove con una lettera al Campidoglio e alla premier Giorgia Meloni, evidenzia le grosse problematiche della Città Eterna sul piano turistico e dell’ospitalità ai milioni di pellegrini che verranno in quel periodo nella Capitale. Le note dolenti, secondo il parere della Santa Sede, si troverebbero sul sistema sanitariono, ladel Centro Storico e i vari quartieri, oltre che ipubblici. Il“tira le orecchie” aindel: ecco cosa non va I tasti da toccare, nell’intesa tra Italia eper il, sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla pre… - CorriereCitta : Giubileo, Vaticano segnala le criticità di Roma in vista del 2025: allarme sulla sanità, la sicurezza e i trasporti - fabiobellentani : RT @iscaramuzzi: Meloni in Vaticano per il primo bilaterale sul Giubileo del 2025, focus sul flusso di fedeli e turisti - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Giubileo, in Vaticano bilaterale Italia-Santa Sede: le delegazioni guidate da Meloni e Parolin - iostoconGiorgia : RT @SecolodItalia1: Giubileo, in Vaticano bilaterale Italia-Santa Sede: le delegazioni guidate da Meloni e Parolin -