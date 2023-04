Giubileo 2025, Meloni in Vaticano per organizzare l’Anno Santo (Di giovedì 20 aprile 2023) Citta’ del Vaticano – Lo scorso pomeriggio si è svolto un incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimo Giubileo del 2025. Insieme al presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, erano presenti per la parte italiana il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro degli Interni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Cultura, il Ministro della Salute, il Ministro del Turismo, il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, il Presidente della Regione Lazio, e il Sindaco di Roma e Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo. Con loro l’Ambasciatore d’Italia presso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023) Citta’ del– Lo scorso pomeriggio si è svolto un incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimodel. Insieme al presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia, erano presenti per la parte italiana il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro degli Interni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Cultura, il Ministro della Salute, il Ministro del Turismo, il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, il Presidente della Regione Lazio, e il Sindaco di Roma e Commissario Straordinario di Governo per il. Con loro l’Ambasciatore d’Italia presso ...

