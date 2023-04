Giubileo 2025, Meloni in Vaticano incontra Parolin (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Giubileo del 2025 è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in Vaticano tra il segretario di Stato Pietro Parolin e una delegazione del governo italiano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildelè il tema al centro dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio intra il segretario di Stato Pietroe una delegazione del governo italiano

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla pre… - UgoBaroni : RT @Raiofficialnews: La benedizione e l'inaugurazione dello studio di #RaiVaticano per il #Giubileo2025 alla presenza di Mons. Rino Fisiche… - lagana_jessica : RT @vaticannews_it: #Giubileo2025 L'incontro, durato circa un’ora e mezza, tra le delegazioni guidate dal cardinale Parolin e dalla premier… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La Meloni e mezzo governo in Vaticano per parlare del Giubileo 2025 con Parolin e Fisichella - nunziapenelope : @cribart Vedrai cosa succedera’ da noi col giubileo. Gia adesso a roma si affittano pure le vasche da bagno, nel 2025 ci sara’ da ridere. -