"Giù la testa, un film che contiene grandi sequenze "alla Leone" (Di giovedì 20 aprile 2023) GIÙ LA testa Sky Collection ore 21.15. Con Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Regia di Sergio Leone. Produzione Italia 1971. Durata: 2 ore e 36 minuti LA TRAMA Nel trentesimo anniversario della morte di Leone non cessano i ripescaggi nella sua (numericamente se non qualitativamente) scarsa filmografia. Questo suo film (forse il meno noto) è ambientato nel Messico della revolucion (abbondano le citazioni di Mao). S'incrociano le strade di un comune bandito e di un rivoluzionario irlandese in fuga. Poco alla volta il desperado diverrà un combattente sul serio per la libertà. Il professionista europeo della dinamite morirà eroicamente di dinamite. PERCHÈ VEDERLO Perché girato confessatamente di malavoglia (Leone l'aveva fatto girare inizialmente dal suo aiuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) GIÙ LASky Collection ore 21.15. Con Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Regia di Sergio. Produzione Italia 1971. Durata: 2 ore e 36 minuti LA TRAMA Nel trentesimo anniversario della morte dinon cessano i ripescaggi nella sua (numericamente se non qualitativamente) scarsaografia. Questo suo(forse il meno noto) è ambientato nel Messico della revolucion (abbondano le citazioni di Mao). S'incrociano le strade di un comune bandito e di un rivoluzionario irlandese in fuga. Pocovolta il desperado diverrà un combattente sul serio per la libertà. Il professionista europeo della dinamite morirà eroicamente di dinamite. PERCHÈ VEDERLO Perché girato confessatamente di malavoglia (l'aveva fatto girare inizialmente dal suo aiuto, ...

Film stasera in TV da non perdere giovedì 20 aprile 2023 FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV Giù la testa, ore 21:15 su Sky Cinema Sergio Leone Capolavoro di Sergio Leone. Un fuorilegge messicano si allea con un rapinatore irlandese contro Villa e Zapata. Giovedi 20 Aprile 2023 Sky Cinema, The Mexican - Amore senza la sicura (SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) Giù la testa Western restaurato di Sergio Leone con James Coburn e Rod Steiger. Un fuorilegge messicano si allea con un rapinatore irlandese e si trova a ...