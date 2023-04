Giroud | «Quando Meret ha parato il mio rigore | mi è girata la testa Gli ho chiesto come avesse fatto»

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’Equipe intervista l’attaccante del Milan, Olivier. A 36 anni, ha appena prolungato il suo contratto con il club rossonero fino a giugno 2024 e, con la squadra di Pioli, ha conquistato la possibilità di giocare la semifinale di Champions League eliminando il Napoli.parla del rinnovo: «E’ la ricompensa di una bella stagione e mezza, quasi due. Ho vinto un campionato, ho avuto un buon adattamento, veloce, la fiducia del club e una superba accoglienza da parte dei tifosi. Ho ancora grandi obiettivi da raggiungere». Avieneha vissuto le due partite contro il Napoli in Champions League. Risponde: «hail mio, mi èla. Alla fine ...

Giroud, un altro anno di patto col Diavolo QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello. Per quanto riguarda Olivier Giroud, uscito un po' malconcio martedì dalla sfida di Champions League in casa del Napoli, il ...