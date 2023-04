Giroud e il Milan avanti insieme fino al 2024 (Di giovedì 20 aprile 2023) Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Olivier Giroud e il Milan. L’attaccante francese, che con i suoi gol ha firmato molte delle vittorie ottenute fin qui dalla squadra di Pioli, ha, infatti, rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2024. I DETTAGLI DEL RINNOVO TRA Giroud E IL Milan Giunto a Milano nel 2021, Giroud, 37 anni. aveva il contratto in scadenza nel giugno 2023. Adesso con il rinnovo guadagnerà circa 3,5 milioni più bonus. Fin’ora sono 27 le reti in 76 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni. IL COMUNICATO UFFICIALE I campioni d’Italia hanno annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Oliver Giroud: “Ac Milan è lieto di annunciare il prolungamento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 aprile 2023) Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Oliviere il. L’attaccante francese, che con i suoi gol ha firmato molte delle vittorie ottenute fin qui dalla squadra di Pioli, ha, infatti, rinnovato il contratto con i rossonerial 30 giugno. I DETTAGLI DEL RINNOVO TRAE ILGiunto ao nel 2021,, 37 anni. aveva il contratto in scadenza nel giugno 2023. Adesso con il rinnovo guadagnerà circa 3,5 milioni più bonus. Fin’ora sono 27 le reti in 76 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni. IL COMUNICATO UFFICIALE I campioni d’Italia hanno annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Oliver: “Acè lieto di annunciare il prolungamento ...

