(Di giovedì 20 aprile 2023) Domenica 23 aprile alle 21 nella Sala della Comunità di Casazza va in scena la storia della prima squadra di calcio femminile in Italia. Uno spettacolo teatrale dinamico e pieno di colpi di scena, che parla di sport, emancipazione e adolescenza, con commozione e divertimento

Martedì 26 aprile alle ore 21 alLabolla andrà in scena. Le calciatrici che sfidarono il Duce, una piece teatrale tratta dal romanzo di Federica ... Lunedì 24 aprile, alle 21, alVerdi, andrà in scena" Le calciatrici che sfidarono il Duce per la regia di Laura Curino , con Federica Fabiani , Rossana Mola e Rita Pelusio .

«Giovinette», a teatro con le calciatrici che sfidarono il Duce L'Eco di Bergamo

Una manciata di ragazze nel 1932 decise di ribellarsi all’idea che lo sport fosse solo maschile: a Milano nacque il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), una squadra tutta composta da giovani donne che i ...