Giovani Promesse | l’effervescenza di Crysencio Summerville

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 20 aprile 2023) Prosegue l’appuntamento settimanale con la rubrica, targata 11contro11: stavolta ci occupiamo di. L’esterno d’attacco è in forza al Leeds United, con l’obiettivo di aiutare i Whites a mantenere la categoria in Premier League. Contributo fin qui limitato, ma con maggiore fiducia potrebbe dare veramente tanto alla squadra., la storia diSummervile nasce a Rotterdam il 30 ottobre 2001. Fin da piccolo mostra un grande interesse per il pallone e a 16 anni entra nelleli del Feyenoord. Il 13 gennaio 2019 è la prima data da segnare sul calendario: con il Dordrecht, squadra a cui viene girato in prestito, fa infatti il suo debutto ...