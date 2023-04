Giorgia Meloni è stata fotografata al centro commerciale con la bimba e il compagno

(Di giovedì 20 aprile 2023) La premierè riuscita a ritagliarsi un giorno da dedicare solo alla sua bambina e a Andrea Giambruno.sveste i panni da premier per un look quasi in incognito: berretto di lana, occhiali neri, cappotto. Passa quasi inosservata, ma i fotografi di Chi l’hanno individuata e così riescono a immortalarementre,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Travaglio a La7: “Rubare ai poveri per dare ai ladri. Ecco il modello di società che piace a Giorgia #Meloni' - rulajebreal : Lollobrigida; l’attribuzione di gravissime affermazioni e posizioni politiche [“sostituzione etnica”] che in realtà… - robertosaviano : “Sostituzione etnica”: Presidente Giorgia #Meloni, non una parola da parte sua sulle oscenità del Ministro Lollobri… - bitchimcurysama : RT @Iperbole_: Il Parlamento Ue condanna Italia, Ungheria e Polonia per le parole e gli atti contro le persone Lgbtq+. ASSOCIATI AI GOVERN… - giannib58 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni accusa il #Fatto per la #vignetta di #Natangelo sulla sorella #AriannaMeloni e #Lollobrigida: 'Quanta f… -

Scintille tra maggioranza e opposizioni in aula alla Camera. A scatenarle la vignetta del 'Fatto quotidiano' sulla sorella di, Arianna, e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura. "Si interrompa questa campagna di fango fondata sul nulla e si interrompa il silenzio che, altrimenti, è ..."Non abbiamo l'ansia da primi della classe e non esiste una regola temporale se non quella di fine agosto". La presidente del consigliola dice così - senza ansia da primi della classe; il ministro per gli Affari Europei, parla invece di fine estate. Sia come sia, come si vede, siamo già molto lontani dalla data di ...difende la sorella: 'Allusioni indegne' 'Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in ...

Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida”, ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in merito a una vignetta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Al ministro Lollobrigida ...Vignetta su Arianna Meloni, scintille in aula tra maggioranza e opposizione Scintille tra maggioranza e opposizioni in aula alla Camera. A scatenarle la vignetta del 'Fatto quotidiano' sulla sorella ...