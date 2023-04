Giorgia Castriota e 2 collaboratori arrestati | il gip di Latina accusato di corruzione «Incarichi in cambio di soldi | gioielli e abbonamento all' Olimpico»

- Arrestati anche due consulenti. Secondo la procura di Perugia, la magistrata,affidava gli incarichi di consulenza in cambio non solo di denaro e gioielli ma anche di un abbonamento in tribuna d'onore allo stadio OlimpicoÈ questa in sostanza l'accusa che ha fatto finire agli arresti, giudice per le indagini preliminari in servizio al tribunale di Latina. L'inchiesta della procura di Perugia, ...... corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità, sono finiti in carcere la gipe un suo collaboratore nell'ambito di procedure di amministrazione ...

Giorgia Castriota e 2 collaboratori arrestati: il gip di Latina accusato di corruzione. «Incarichi in cambio d ilmessaggero.it

Il magistrato ha ricevuto gioielli, orologi, viaggi e un abbonamento annuale per assistere in tribuna d’onore dello stadio "Olimpico" alle partite di una squadra di calcio ...Nominava o agevolava le nomine di persone con cui intratteneva “rapporti personali consolidati” per importanti incarichi nell’amministrazione giudiziaria. E in cambio percepiva, “sistematicamente”, pa ...