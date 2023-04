Giorgetti | «Non possiamo tassare ugualmente single e genitori | sulla natalità serve un' azione choc»

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tasse differenziate per, favorendo chi ha figli a discapito di chi non ne ha. È questa la strada che il governo intende percorrere per combattere la sfida demografica. La...

Una sfida su cui il governo pensa ad "un'azione shock", più che con incentivi alla natalità, eliminando i disincentivi alla natalità, spiega, che chiarisce: "possiamo tassare allo ...Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo in audizione sul Def. "Penso chesia neanche il caso parlare di incentivi alla natalità - ha aggiunto - ma di eliminare ...... dopo pranzo, il ministro dell'Economia si presenta in Parlamento, apre il portafogli e appura: "ci sono soldi". In modo figurativo, si può riassumere così l'audizione di Giancarlo...

Giorgetti, non possiamo tassare ugualmente single e genitori Agenzia ANSA

Tasse differenziate per single e genitori, favorendo chi ha figli a discapito di chi non ne ha. È questa la strada che il governo intende percorrere per combattere la sfida demografica.Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...