Giorgetti e gli incentivi per la natalità: «Mettere in campo un’azione shock, non possiamo tassare i single come quelli con figli» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro dell’Economia corregge il tiro sulla proposta «zero tasse per chi fa figli». Sembrava un annuncio, quello di ieri, che si inseriva nell’accesso dibattito sulla denatalità. Ma Giancarlo Giorgetti, audito nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite, afferma: «Non sono così sciocco da pensare che un incentivo fiscale possa produrre un effetto sulla natalità». Non proprio un passo indietro, ma un tentativo di definire meglio l’iniziativa alla quale il leghista sta lavorando: «Dobbiamo Mettere in campo un’azione shock, occorre Mettere in campo una politica a tutto tondo per eliminare i disincentivi alla natalità». Non tasse zero dunque, ma neppure tasse uguali a ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro dell’Economia corregge il tiro sulla proposta «zero tasse per chi fa». Sembrava un annuncio, quello di ieri, che si inseriva nell’accesso dibattito sulla de. Ma Giancarlo, audito nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite, afferma: «Non sono così sciocco da pensare che un incentivo fiscale possa produrre un effetto sulla». Non proprio un passo indietro, ma un tentativo di definire meglio l’iniziativa alla quale il leghista sta lavorando: «Dobbiamoin, occorreinuna politica a tutto tondo per eliminare i disalla». Non tasse zero dunque, ma neppure tasse uguali a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Taglio del cuneo fiscale, Bankitalia gela Giorgetti: “In media per gli interessati varrà 200 euro l’anno, circa 16… - ilgattoromy1 : RT @alkhimiyah: Taglio del cuneo fiscale, #Bankitalia gela #Giorgetti: 'In media per gli interessati varrà 200 euro l'anno'. Lui: 'Verifich… - alkhimiyah : Taglio del cuneo fiscale, #Bankitalia gela #Giorgetti: 'In media per gli interessati varrà 200 euro l'anno'. Lui: '… - Ariel48536344 : RT @petergomezblog: Taglio del cuneo fiscale, Bankitalia gela Giorgetti: “In media per gli interessati varrà 200 euro l’anno, circa 16 euro… - MarcelloNistri : Taglio del cuneo fiscale, Bankitalia gela Giorgetti: “In media per gli interessati varrà 200 euro l’anno”. Lui: “Ve… -