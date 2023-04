Giochi alcolici di gruppo, quali sono i più divertenti? (Di giovedì 20 aprile 2023) Le feste con gli amici sono un’occasione perfetta per rilassarsi, socializzare e divertirsi. E cosa c’è di meglio di aggiungere un po’ di brivido con i Giochi alcolici di gruppo? Se stai cercando idee per rendere le tue feste ancora più spassose, sei nel posto giusto! Ecco una selezione dei Giochi alcolici più divertenti che ti faranno ridere e creeranno ricordi indimenticabili con i tuoi amici Beer Pong Iniziamo con un classico intramontabile: il Beer Pong. Questo gioco coinvolgente richiede abilità nel lancio e un po’ di fortuna. Basta disporre delle tazze di birra su un tavolo in un modello a triangolo e cercare di tirare una pallina da ping pong cercando di farla atterrare nelle tazze dell’avversario. Quando si colpisce una tazza, l’avversario dovrà berla! Un gioco ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 aprile 2023) Le feste con gli amiciun’occasione perfetta per rilassarsi, socializzare e divertirsi. E cosa c’è di meglio di aggiungere un po’ di brivido con idi? Se stai cercando idee per rendere le tue feste ancora più spassose, sei nel posto giusto! Ecco una selezione deipiùche ti faranno ridere e creeranno ricordi indimenticabili con i tuoi amici Beer Pong Iniziamo con un classico intramontabile: il Beer Pong. Questo gioco coinvolgente richiede abilità nel lancio e un po’ di fortuna. Basta disporre delle tazze di birra su un tavolo in un modello a triangolo e cercare di tirare una pallina da ping pong cercando di farla atterrare nelle tazze dell’avversario. Quando si colpisce una tazza, l’avversario dovrà berla! Un gioco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... levenditop : ?? #GLOP Non ho mai - Giochi da Tavolo Adulti - Giochi per Bere - Giochi Alcolici per Feste ?? A soli 5,99€ inve… - hagakure_jfp : Gli #Usa sono un paese pazzesco: non ti fanno bere alcolici per strada ma se sei uno sciamannato riservista di 21 a… -