Gil e Gal? Sul Reddito per ora il governo fa autogol | agli “occupabili” sussidio per tutto l’anno Il motivo? Non ci sono i corsi di formazione

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tanta la fretta di mandare in pensione l’odiatodi cittadinanza che rischiavamo di perdere i fondi del Pnrr. E alla fine ilha dovuto rivedere gli impegni presi nell’ultima legge di bilancio. La capriola all’indietro è nelle bozze del decreto che riformerà la materia, che si rincorrono moltiplicando gli acronimi: nel 2024 ilsi chiamerà Gil, ma già da quest’anno arriva Pal, e poi sarà il turno die chi più ne ha, più ne metta. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Dopo aver ridefinito la platea dei beneficiari “”, ilha ridotto per loro la durata massima delda 18 a 7 mesi e, sempre nella manovra varata a dicembre, ha obbligato glia “sei mesi” di, ...

... e da pochi giorni sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa," Garanzia per l'inclusione e" Garanzia per l'attivazione lavorativa, che entro l'anno dovrebbero soppiantare il ...Per ora, dai giornali, sappiamo che il reddito, ribattezzato Mia e poi spezzettato nel trittico- Pal, si assottiglierà come la platea di coloro che continueranno a riceverlo sul famoso ...Tre sussidi: Pal,cui si aggiunge la Gol. Lae la, acronimi di Garanzia per l'attivazione lavorativa e Garanzia per l'inclusione lavorativa, sostituiranno la Mia. Riguardo la, ...

Gil, Gal, Pal, Gol: l’ultimo schiaffo è la povertà declinata in sigle L'Espresso

Il governo è all'inizio, ma ha la legislatura per completare il piano. Il pacchetto della giustizia Eppur si muove. Piano piano, troppo per chi credeva in una partenza da fenomeni, il governo comincia ...Per gli indigenti sarà caccia al sussidio, che diventerà difficile da ottenere. Anche perché non sarà facile districarsi fra il proliferare di acronimi e ...