Gigi Dall’Igna traccia la via di Ducati: “Vietato abbattersi” (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un momento da ricordare per Francesco Bagnaia e tutta la Ducati: a poco dalla fine, il Gran Premio delle Americhe si è trasformato in un piccolo dramma quando il campione del mondo è caduto dalla sua moto vanificando una vittoria che sembrava, ormai, in cassaforte. Il contraccolpo si è sentito: forte e difficile da ignorare. Percepita l’aria pesante all’interno del suo box, Gigi Dall’Igna ha voluto rimettere la barra dritta. Le dichiarazioni di Gigi Dall’Igna di Ducati “Una prestazione solida, che è proseguita anche in gara. Caduta? Inaspettata, quando tutto sembrava sotto controllo – ha detto Gigi Dall’Igna di Ducati dopo la sfortunata gara del suo campione del mondo –. Non dobbiamo lasciarci abbattere o far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un momento da ricordare per Francesco Bagnaia e tutta la: a poco dalla fine, il Gran Premio delle Americhe si è trasformato in un piccolo dramma quando il campione del mondo è caduto dalla sua moto vanificando una vittoria che sembrava, ormai, in cassaforte. Il contraccolpo si è sentito: forte e difficile da ignorare. Percepita l’aria pesante all’interno del suo box,ha voluto rimettere la barra dritta. Le dichiarazioni didi“Una prestazione solida, che è proseguita anche in gara. Caduta? Inaspettata, quando tutto sembrava sotto controllo – ha dettodidopo la sfortunata gara del suo campione del mondo –. Non dobbiamo lasciarci abbattere o far ...

"Imparare con umilità": Gigi Dall'Igna ha un messaggio per Pecco Bagnaia! E uno anche per Luca Marini Lo zero rimediato nel GP delle Americhe brucia e Gigi Dall'Igna non lo nasconde. Però non fa nemmeno drammi, a patto che quanto accaduto serva a Pecco per non ripetere più lo stesso errore. Il super ingegnere di Borgo Panigale è consapevole di un ... Andrea Dovizioso doveva vincere! Davide Tardozzi on fire: "Dall'Igna comanda e i piloti non sono animali, ma...' "Il vero capo è Gigi Dall'Igna, ma Paolo (Ciabatti) e io abbiamo ampi spazi di manovra, ci lascia lavorare" " Davide Tardozzi racconta Ducati e spiega il rapporto con i piloti: "Loro chiedono sempre, non bisogna ... Il paradosso di Pecco Bagnaia: o vince o cade Intervista a Gigi Dall'Igna Pecco Bagnaia è sempre di più uomo da tutto o niente. O vince o cade. Anche adesso che è campione del mondo non ha imparato ad accontentarsi. Dopo otto giri quasi perfetti,...