GF Vip, spunta un rumor su due vipponi: ‘Fanno i giri delle agenzie’ (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la fine del GF Vip 7 spunta un curioso rumor legato a due vipponi del reality show: "Fanno i giri delle agenzie per qualche serata" L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la fine del GF Vip 7un curiosolegato a duedel reality show: "Fanno iagenzie per qualche serata" L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0Nadde : Buon giorno a quelli che pagano la spunta blu per sentirsi vip e in realtà non vengono riconosciuti manco dai mosce… - Gebo806 : @f_uccheddu Ma comprate la spunta blu per sentirvi più vip? Ridicoli. Sarete sempre e comunque dei falliti non è che vi cambia la vita. ?????? - EloniMich : Gf Vip, Antonella ed Edoardo senza freni: spunta un altro video hot - PierluigiGuidi : @DiarioDiDario @paolo_pvr Ah vabbè, ma s'è comprato la spunta blu per far credere di essere un vip. Tutto chiaro. - pattichiaripat : @Fra_tante3 No ma figurati se i vip pagano la spunta per non avere followers che li seguono.Non possiamo partecipar… -