Gf Vip | Soleil Sorge e quella “pace” che non ti aspetti | ecco con chi è stata fotografata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 aprile 2023)fatta trae Iconize? I due, negli scorsi anni sono stati legati da un profondo rapporto di amicizia, ma come molti ricorderanno nell’ultimo periodo il loro legame si era spezzato a causa di alcune rivelazioni dell’ex gieffina sull’influencer. Nel 2021 Marco Ferrero era stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare di un’aggressione omofoba, che però non si sarebbe mai verificata realmente. La, infatti, aveva smascherato l’ex amico rivelando che quest’ultimo aveva inscenato l’aggressione colpendosi con una busta di surgelati sul volto. A distanza di alcuni mesi dadenuncia, e mentresi trovava nella Casa del Gf Vip 6, Marco aveva svelato tramite i social che ad architettare il piano della finta aggressione eraproprio la ...