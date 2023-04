GF Vip 7 | Nikita Pelizon lancia frecciatina a Luca Onestini! Lui risponde

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Forseaveva sperato in un finale diverso dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7, in quanto l’attrito tra lei eOnestini, sembrava essere superato. La modella però ha dovuto constatare che l’ex tronista di Uomini e donne non l’ha cercata una volta spenti i riflettori della casa e a tal proposito ha voluto dire durante un’intervista a Casa Chi, dove avrebbe dichiarato:” I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo. Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti“. GF Vip 2022, la risposta diOnestini Le cose non vanno mai come le persone si aspettano e nemmeno in questo caso c’è stato il lieto fine che ...