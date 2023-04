Gesto osceno di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: avvocata chiede la sua espulsione dal Paese (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Arabia Saudita si sta rivelando l’El Dorado di Cristiano Ronaldo solo dal punto di vista economico. Sul campo, invece, il declino è ormai inesorabile. Il punto più basso CR7 lo ha toccato dopo la sconfitta del suo Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori pro-Messi dei tifosi locali toccandosi i genitali. Una caduta di stile, un Gesto che in Arabia Saudita è stato subito bollato come osceno. Tanto che Nouf bin Ahmed, avvocata e professoressa all’Università di Ginevra, ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando il comportamento di Cristiano Ronaldo un “reato“. #?????? ????? ??? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) L’si sta rivelando l’El Dorado disolo dal punto di vista economico. Sul campo, invece, il declino è ormai inesorabile. Il punto più basso CR7 lo ha toccato dopo la sconfitta del suo Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori pro-Messi dei tifosi locali toccandosi i genitali. Una caduta di stile, unche inè stato subito bollato come. Tanto che Nouf bin Ahmed,e professoressa all’Università di Ginevra, ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando il comportamento diun “reato“. #?????? ????? ??? ...

