Genova, la stazione di Sampierdarena non è per tutti: i disabili non possono entrare perché mancano ascensori e scale mobili (Di giovedì 20 aprile 2023) A Genova la stazione ferroviaria di Sampierdarena non è accessibile per le persone con disabilità motoria e gli anziani con difficoltà a deambulare. Le criticità sono molteplici, si va dall’assenza di scale mobili e ascensori ai binari sopraelevati che non consentono l’accesso da parte di passeggeri a ridotta mobilità. La segnalazione inviata a ilfattoquotidiano.it dopo le inchieste pubblicate sul tema delle barriere architettoniche in città (se hai storie o segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it) arriva dal lettore Giuseppe Traverso, che si occupa di politiche ambientali e di impatto sociale e ambientale. Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FSI, interpellata da ilfattoquotidiano.it, ha riconosciuto che “le caratteristiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Alaferroviaria dinon è accessibile per le persone contà motoria e gli anziani con difficoltà a deambulare. Le criticità sono molteplici, si va dall’assenza diai binari sopraelevati che non consentono l’accesso da parte di passeggeri a ridottatà. La segnalazione inviata a ilfattoquotidiano.it dopo le inchieste pubblicate sul tema delle barriere architettoniche in città (se hai storie o segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it) arriva dal lettore Giuseppe Traverso, che si occupa di politiche ambientali e di impatto sociale e ambientale. Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FSI, interpellata da ilfattoquotidiano.it, ha riconosciuto che “le caratteristiche ...

