Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACPerugiaCalcio : 41' st ultimo cambio #Genoa ??esce #Gudmundsson entra #Aramu #GENPER 2-0 #forzagrifo @Lega_B #SerieBKT #GenoaPerugia #noisiamoperugia - ACPerugiaCalcio : 37' st doppio cambio #Genoa ??esce #Strootman entra #Lipani ??esce #Bani entra #Ilsanker #GENPER 2-0… - ACPerugiaCalcio : 26' st doppio cambio #Grifo ??esce #Curado entra #Vulikic ??esce #DiSerio entra #DiCarmine doppio cambio #Genoa… - EmanuelaMortari : Cambio tattico per il Genoa: Frendrup a destra e Sabelli a sinistra. - Borderline_24 : Manca sempre meno alla fine del campionato di serie B e i punti in palio diventano sempre più 'pesanti'. Lo sanno b… -

Sembra essere già finito il matrimonio tra ile Castore, sponsor tecnico in quest'annata. Dopo solo una stagione, infatti, i rossoblù dovrebbero tornare nuovamente a Kappa, lasciata lo scorso anno per il giovane brand inglese che, però, sta ...Commenta per primo La straordinaria stagione disputata con la maglia delda Radu Dragusin, autore fin qui di quattro reti ma anche e soprattutto di una serie di ... Con ildi proprietà e il ...Nel secondo tempo, ilnon ha sfondato con la doppia punta Debenedetti - Bornosuzov: "In ... al di là di qualsivoglia modulo odi sistema, oggi avremmo tirato fuori poco a prescindere ...

Genoa, cambio sponsor tecnico: dopo un anno sarà addio a Castore ItaSportPress

Il Secolo XIX dà praticamente per fatto il cambio sponsor dopo appena un anno e scrive: "Le strade del Genoa e di Castore, azienda britannica di abbigliamento sportivo, si separano dopo un anno di ...