Genoa, a Cittadella ennesimo esodo rossoblù (Di giovedì 20 aprile 2023) Casa o trasferta poco importa. Quando il Genoa scende in campo la certezza per i rossoblù è quella di avere al proprio fianco... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Casa o trasferta poco importa. Quando ilscende in campo la certezza per iè quella di avere al proprio fianco...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, a Cittadella ennesimo esodo rossoblù: Casa o trasferta poco importa. Quando il Genoa scende in campo la cert… - psb_original : Cittadella, Salvi: 'Non dobbiamo far respirare il Genoa. Siamo affamati di punti' #SerieB - buoncalcio : #RassegnaStampa del 20 Aprile, #Genoa: nessuno come Gilardino. Sturaro resta in dubbio per Cittadella… - Mauro75757575 : RT @Grifoman1: Cittadella-Genoa CFC: SENZA PAURA!???? - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, prossima tappa Cittadella, ennesimo bagno di folla rossoblu -