Gegia dopo il post amoroso su Instagram torna in scena con ' Bastarde senza gloria'

Dal 25 aprile la 7 maggio presso il Teatro 7 di Roma, andrà in scena 'Bastarde senza gloria' di Gianni Quinto con Gegia , Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta ...

