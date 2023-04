Gabriele Cirilli | chi è la moglie Maria De Luca | “Lei mi ha salvato dalla depressione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023)Deè ladel famoso comico italianoè stata una vera salvezza per il giovane, infatti gli ha permesso di superare un momento difficile della vita dell’attore, quando si trovò ad affrontare un periodo didovuto a problemi economici. Per un periodo di tempo, infatti, il comico non sapeva come pagare l’affitto della loro casa lasciando il compito alla giovane., chi è laDe“Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”. I ...