Furti a Latina | tentano di smantellare il postamat ma qualcosa va storto | ladri in fuga VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 aprile 2023). Un tentativo di furto sventato, la notte scorsa, ai danni dell’ATMdell’ufficio postale di Borgo Montello, frazione del comune di. Di seguito anche ildalle telecamere di sicurezza che mostrano le modalità con le quali i due rapinatori hanno cercato, senza successo, di portare a casa un succulento bottino., ancoracon la tecnica della “ruota bucata”, rubati oltre 1000euro: denunciate 5 persone Tentato furto aldi Borgo Montello Il sistema di sicurezza a protezione della sede di Poste e dell’ATM, infatti, ha inviato in tempo reale le segnalazioni di allarme agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, consentendo in tal modo di rilevare le immagini ...